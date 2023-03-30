شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: اعتماد 5 منشآت طبية تابعة للهيئة بالأقصر و 3 بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح 5 منشآت طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بالأقصر، و 3 منشآت تابعة للهيئة بالإسماعيلية في الحصول على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 202، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت الهيئة، إلى أن المنشآت الطبية الخمس الحاصلة على درجة الاعتماد شملت وحدات طب أسرة «الدبايبة، أحمد سعيد، طيبة ، آل عثمان»، إضافة إلى مركز طب أسرة "منشاة العماري"، وبذلك يصل إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظة إلى 10 منشآت طبية تقدم كافة الخدمات الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، المنشآت الصحية الثلاث التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR بمحافظة الإسماعيلية شملت «وحدة طب أسرة الروضة»، ومركزي طب أسرة «المستقبل، الواصفية» وتخدم هذه المنشآت حوالي 106 ألف نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يصل إجمالي المنشآت المعتمدة بالمحافظة، حتى الآن، 5 منشآت طبية تقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، تم تقديم حوالي 400 ألف خدمة طبية من خلال المنشآت الخمس المعتمدة بالأقصر، فيما قدمت المنشآت الثلاث المعتمدة بالإسماعيلية، أكثر من 360 ألف خدمة رعاية أولية منذ تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن، بإجمالي أكثر من 760 خدمة طبية شملت "طب الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة، الفحص الشامل، الإسعافات الأولية" للمترددين عليها ، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

من جانبه ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، جهود كتيبة العمل بوحدات طب أسرة «أحمد سعيد، الدبابية، طيبة، آل عثمان»، ومركز طب أسرة «منشاة العماري» بالأقصر، وكذلك «وحدة طب أسرة الروضة»، ومركزي طب أسرة «المستقبل، الواصفية» بالإسماعيلية، معربًا عن فخره بجهود كافة العاملين، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز، لافتًا أن وحدات ومراكز طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وتقدم 80%من الخدمات الطبية التي يحتاجها الفرد، وهي نواة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.