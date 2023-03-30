شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ألمانى يشيد بدور مصر فى نشر الفكر الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس الحكومة بولاية نور دراين فستفالين بألمانيا بدور مصر فى نشر الفكر الوسطى، ما يؤكد الدور الدينى والوطنى العام الذى يقوم به سفراء دولة التلاوة المصرية بوزارة الأوقاف كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية ودعائم ريادتها في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى .