شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش نظرا للظروف الجوية غير المستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحرى، نظرا للظروف الجوية الغير مستقرة التى سادت محافظة شمال سيناء.
وأوضحت مصادر بميناء العريش البحرى، أنه سيتم فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، ليستقبل عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.
وخصص مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أرقام هواتف عاجلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين من وجود كأعطال نتيجة الأحوال الجوية المتقلبة.
وأعلن مجلس مدينة العريش فى بيان، انه بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والاستعداد الدائم للتغيرات المناخية وتقلب الأجواء، يستمر انعقاد غرفة العمليات خلال الفترة الحالية بكامل طاقتها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش وتلقى كافة البلاغات والدفع بفرق العمل لأى مكان.
وتحدد أرقام هواتف إدارة الأزمات للتواصل حال وجود أى شكوى من الأمطار وهى 01204254296- 01276844002
وطالب مجلس مدينة العريش الأهالى توخى الحذر والابتعاد عن اعمدة أو التندات أو الأشجار أو مناطق الأعمال لسلامتهم.