شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعى لطلاب جامعة الأزهر غير المقيمين بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جامعة الأزهر، أنه وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصًا من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على رعاية الطلاب؛ لكي يتفرغوا للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة؛ يستقبل الحرم الجامعي بمدينة نصر الطلاب من غير المقيمين في المدينة الجامعية لتناول الإفطار الجماعي اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

على الراغبين في حضور الإفطار من الطلاب تسجيل الأسماء والتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس من منسقي الأنشطة الطلابية (منسق طلاب من أجل مصر) بكليته، علمًا بأن الإفطار سيقام بالحرم الجامعي بمدينة نصر.

يأتي هذا الإفطار في إطار حرص الأزهر على الاهتمام بطلاب العلم من الغرباء؛ تنفيذًا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي أخبر بها سيدنا أبو سعيد الخُدريُّ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «سيَأتيكم أقوامٌ يطلُبونَ العلْمِ، فإذا رأَيْتُموهم، فقولوا لهم: مَرْحبًا مَرْحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأقْنُوهم»، أي: علموهم فهي دلالة واضحة على أهمية إكرام طالب العلم، والإحسان إليه، والاهتمام به؛ حتى يشعر بالطمأنينة التي تمكنه من الاستقرار النفسي لتحصيل العلم.