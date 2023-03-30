جامعة القاهرة تنظم دورة رمضانية "فى حب مصر" لطلابها بالأسبوع الثانى من رمضان

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة النشاط الرياضى بجامعة القاهرة عن تنظيم دورة رمضانية تحت شعار "فى حب مصر" لطلاب كليات الجامعة وذلك خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، وتقام فعاليات الدورة الرمضانية بجامعة القاهرة على ملاعب الجامعة.

ويأتى تنظيم الدورة الرمضانية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد وفيق مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضحت إدارة النشاط الرياضى بجامعة القاهرة، أنه على الطلاب الراغبين فى الاشتراك فى الدورة الرمضانية التوجه إلى مقر رعاية الشباب الكلية المقيد بها لتسجيل البيانات.

وعلى جانب آخر، كانت أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والاكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وتقام المسابقة تحت عنوان "مفهوم الإدمان واثارة الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى، على أن يكون آخر موعد للتقدم فى المسابقة وتلقى الابحاث يوم 1مايو المقبل.