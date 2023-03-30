شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من القراء يطالبون بتوعية الشباب بضرورة الخضوع لفحوصات الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بضرورة الخضوع لفحوصات الزواج، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بضرورة الخضوع لفحوصات الزواج.

وأيد 72% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بضرورة الخضوع لفحوصات الزواج، بينما عارض 28% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الشباب بضرورة الخضوع لفحوصات الزواج.



