شكرا لقرائتكم خبر عن ما عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات حيث يوجد ما يقرب من 14 مليونا و307 ألفا و131 شخص مؤمن عليهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر مارس الجاري.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيتم تشكيل لجان لتيسير كافة إجراءات الصرف وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أن المواطن المصرى هو نصب عينه وجودة حياته هى الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".

وقد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا).

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.