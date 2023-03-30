شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مساجد الأوقاف والمحليات لا تتعرض لفصل التيار مع نفاد الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن دور العبادة التابعة للأوقاف و المحليات لا تتعرض لفصل التيار في حالة نفاذ الرصيد ، لافتاً إلى أنه يتم شحنه تلقائى من قبل شركات توزيع الكهرباء بخلاف المساجد التابعة للأهالى يتولى مالكها شحن رصيد العداد.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء تشحن تلقائي العدادات مسبوقة الدفع بالمساجد ، موضحا أنه المبانى الملحقة بالمساجد مثل دار المناسبات و المراكز الخدمية يتم شحن الرصيد بهذه العدادات بمعرفة ملاكها.

و تابع حمزة ، أن دور المناسبات بالمساجد يتم تركيب عداد منفصل عن عداد المسجد و تقوم الجهة المالكة سواء الأوقاف أو المحليات أو الأهالى بشحن رصيد العداد حسب رغبتهم ، مضيفا أن دور المناسبات لها دخل خاص و تستطيع شحن رصيد العداد.

و قال حمزة أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهوا من تحويل العدادات التقليدية بدور العبادة بالكامل سواء الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف لاخرى مسبوقة الدفع بنسبة تجاوزت ال95 % ، موكدا أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع تساهم في ترشيد الاستهلاك و حصول الوزارة على مستحقاتها المالية.