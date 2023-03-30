شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى ثامن أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر
- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة
صلاة المغرب 6:12
العشاء 7:31
السحور 1:59
إمساك 3:59
الفجر 4:19
الشروق 5:47
الظهر 11:59
العصر 3:30
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).