شكرا لقرائتكم خبر عن طرح السكر والأرز بـ14.5 جنيه فى معارض أهلا رمضان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة يوميا إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية، حيث توفر المعارض السلع الأساسية من السكر والأرز واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم.

وطرحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، الأرز "نسبة كسر تتراوح ما بين 5 إلى 15" بسعر 14.5 جنيه للكيلو الواحد، والسكر بـ14.5 جنيه للكيلو الواحد، والمكرونة وزن 300جم بسعر 4.5 جنيه "عرض خاص"، والدقيق بسعر يتراوح ما بين 16 إلى 17 جنيها، والزيت "800 مللي" بسعر 35 جنيها.

وطرحت عدد من شركات القطاع الخاص عروضا خاصة على منتجات الزيت والسمنة، وجاء أبرزها، زيت "700 مللي" بسعر 33 جنيها، وزيت صافي "لتر" بسعر 46 جنيها، وسمنة وزن كيلو ونصف بسعر 67 جنيه.

كما طرحت شركات القطاع الخاص اللحم السوداني الحر بسعر يتراوح ما بين 185 إلى 190 جنيها للكيلو الواحد، والفراخ المجمدة الحرة وزن كيلو و400 بسعر يتراوح ما بين 115 إلى 120 جنيها، والبانيه بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 130 جنيها، والكبدة والقوانص بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيه، فيما طرحت وزارة الزراعة في منافذها قطعا مميزة للحوم طازجة وبلدي "صافي" بسعر 220 جنيه للكيلو الواحد.

يُذكر أن محافظة الجيزة شكلت لجانا بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري للمرور الدوري على منافذ السلع الثابتة والمتنقلة والسلاسل التجارية ومعارض "أهلا رمضان" على مستوى الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة والتأكد من جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.