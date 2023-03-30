شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل المخابز فى شهر رمضان لإنتاج الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات الدقيق المخصص للمخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية، كما تعمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم يوميا من الـ8 صباحا حتى الـ5 مساء والسماح لبعض المخابز بالعمل في الفترة المسائية حتى الـ9 مساء، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقريراً يوميا من الغرف المركزية بالمديريات والغرف التابعة للمديريات بالمراكز والمدن للتدخل حال أي طارئ.
وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر السلع وحالة الأسواق وعمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وتوافر أسطوانات الغاز وعمل محطات الوقود، كما تتابع مد المنافذ وفروع الشركات التابعة للوزارة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ومنتجات الخضروات والفاكهة .
وكان الدكتور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وضخ السلع التموينية لمنافذ الصرف ومخازن الجملة التابعة للشركة، وغرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة لمتابعة الحالة التموينية وتوافر السلع والمرور علي المخابز ومنافذ الصرف ومستودعات البوتاجاز.