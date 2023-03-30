شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد 8 إرشادات لوجبات سحور صحية.. وتنصح بتجنب تناول الشاى والقهوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بوجبات السحور الصحية، مؤكدة أنه يجب تناول أطعمة تعطي إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة والتى تتمثل:
- البقوليات وأشهرها الفول المدمس.
- اللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان)، والبيض.
-البطاطس أو البطاط والخبز البلدى أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة.
- مكونات السلطــة الخضراء مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.
- اشرب الكثير من الماء والعصائر الطازجة.
- ابتعد عن شرب الشاي والقهوة لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام.
- تجنب تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات والمكسرات في وجبة السحور لأنها تشعرك بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.
- يفضل تأخير وجبة السحور إلى قبيل الفجر.