شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشيد بإصدار الإكليريكية "الإنجيل" بالقبطي والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالطبعة الجديدة من البشائر الأربعة الصادرة مؤخرًا عن الكلية الإكليريكية.

وجاء ذلك خلال عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقال قداسته:

"الكلية الإكليريكية أصدرت البشائر الأربعة باللغة القبطية والعربية، وهذه طبعة مُحدّثة ومُدقَّقة عن طبعة ظهرت من حوالي مائة سنة، من أيام المتنيح القديس حبيب جرجس، والذي كان يُعتبر مسؤولًا عن التعليم في الكنيسة منذ أيام البابا كيرلس الخامس، وتم إصدار هذه الطبعة بصورة جميلة وأنيقة، وبها تحقيق علمي جيد جدًّا في أوّلها، واشترك فيها كثيرون، ونشكر ربنا أنه منتج ثقافي حلو، يُمكن أن نعرف منه اللغة وأفعالها ونحوها، ويُمكن أن نعرف بها النص وتدقيقه في العبارات المستخدمة فيه، وهذا يُغطي البشائر الأربعة."