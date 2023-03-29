شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يرشح الدبلوماسية هيرو مصطفى سفيرة لواشنطن لدى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البيت الأبيض أن مناصب مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي.

وشغلت المرشحة مصطفى مناصب دبلوماسية عدة في الحكومة الأمريكية، إذ عملت مستشارة لنائب الرئيس السابق جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وشغلت كذلك منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، وأيضا عملت في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي بالهند.

وهيرو مصطفى من مواليد محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق عام 1973، قضت سنتان من طفولتها في مخيم للاجئين، وفي عام 1976 منحت عائلتها حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام كردية عراقية.

وهيرو أم لطفلتين، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن وعلى درجة الماجستير من جامعة برينستون، وتجيد عدة لغات هي: الكردية، والعربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، بالإضافة إلى البرتغالية.