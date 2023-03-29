شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى: تربطنا بالسودان علاقة شديدة الخصوصية فنحن عائلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الأزهري إنهم ينتقلون من بلد إلى بلد ومن شخصية إلى شخصية في برنامج "رجال صدقوا"، والرابط الذي يربطنا مع كل هذا كيف أن العلم يولد الروابط ويبني الجسور، متحدثا عن شخصية اليوم من السودان وهو الشيخ السوداني محمد نور الحسن زين العابدين.

وأشاد أسامة الأزهري، في كلامه ببرنامج "رجال يفقهون"، مع الإعلامي أحمد الدريني، على قناة dmc، بالعلاقة بين مصر والسودان، قائلا: "السودان له في وجداننا كمصريين مكانة شديدة الخصوصية والتميز، ونحن أسرة وعائلة واحدة وكلا البلدين العريقين يشكل وجدان واحد ومهما كانت المودة والقربة بيننا وبين الأشقاء يظل أبناء السودان لهم مكانة شديدة التميز، وأزعم أن مصر لها في وجدان السودانيين نفس المعنى فيما لمسته من زيارات لهم".

وأشار إلى أن العالم الجليل اليوم هو الشيخ محمد نور الحسن زين العابدين ولو عدنا إلى جيل القدامى الأزهريين الذين تتراوح أعمارهم الآن فى السبعين عاما يعلمون أن الشيخ السوداني محمد نور الحسن زين العابدين كان وكيل الأزهر ومن السودان.

وتابع: "من العلامات المضيئة الموجودة أننا كمصريين وأزهريين نرى الاخوة التامة، وعدى علينا وقت نشوف مناصب في مشيخة الأزهر من جنسيات عربية مختلفة ومنهم الشيخ محمد نور الحسن".