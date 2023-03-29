شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر: القرآن معجزة خالدة تحدى بها الرسول العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيف رجب قزامل عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن القرآن الكريم معجزة خالدة تحدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم العرب أهل الفصاحة والبيان فعجزوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منها.

وأضاف عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر خلال برنامج تسامح ورحمة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القرآن هو المنهج الذى ينبغي أن نسير عليه، وكثير من الدول تعد لها دستورا والمسلمون يأخذون دساتيرهم من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى كتابا خاتم للكتب السماوية.

وتابع أن "القرآن يأخذ بيد المسلم لطريق النجاة، والمسلم في حياته يعلم أنه مستخلف في هذه الأرض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا إلا بينه لنا".