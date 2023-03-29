قرآن المغرب للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى على تليفزيون الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - يواصل تليفزيون الخليج 365 تقديم سلسلة تلاوات يومية من القرآن الكريم خلال شهر رمضان مع أشهر الشيوخ والقراء فى مصر، ويتلو خلال قرآن المغرب اليوم القارئ الشيخ" أحمد تميم المراغى" ما تيسير من كتاب الله العزيز من سورة " آ ل عمران "

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012