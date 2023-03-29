شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل تليفزيون الخليج 365 تقديم سلسلة تلاوات يومية من القرآن الكريم خلال شهر رمضان مع أشهر الشيوخ والقراء فى مصر، ويتلو خلال قرآن المغرب اليوم القارئ الشيخ" أحمد تميم المراغى" ما تيسير من كتاب الله العزيز من سورة " آ ل عمران "
إعداد : منال القاضي
تصوير : محمد نبيل ومحمد القط صوت إسلام سمير
مونتاج : نانيس هيكل ، وهاجر السبيرى
إخراج: شادى أبو الحسن
إشراف عام : علا الشافعى