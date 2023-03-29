شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم بلدى بمعرض أهلا رمضان فى البدرشين بسعر 180 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معرض "أهلا رمضان" بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين تزاحما وإقبالا شديدا من قبل المواطنين، فى الخليج 365 من شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والزيت والأرز واللحوم والمجمدات والبقوليات بأنواعها.

وتزايد إقبال المواطنين اليوم على شراء اللحوم، حيث طرح المعرض اللحم الجمسي "بلدي" بسعر 180 جنيها للكيلو الواحد، فيما طرح المعرض الأرز بـ14.5 جنيه للكيلو، والسكر بـ14.5 جنيه للكيلو الواحد، والزيت "800 مللي" بسعر 33 جنيها.

ويُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 12 معرض لـ"أهلا رمضان" تغطي قطاعات المحافظة الأكثر كثافة وتوفر احتياجات المواطنين يوميا من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً لنهاية الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.