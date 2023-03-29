شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطلع على مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



• عرض وزير الأوقاف مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد بغرض تأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً على يد نخبة من كبار المتخصصين

• وجه الرئيس السيسى بمواصلة تلك الجهود على نحو مستدام لصقل خبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير

• تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم

• وجه الرئيس السيسى بانتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بهدف أداء رسالتهم على الوجه الأكمل

• اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف للإعداد لمؤتمرها الدولى لمناقشة دور الوسائل الإلكترونية الحديثة فى الخطاب الدينى