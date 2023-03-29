شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء مؤسسة جامعية لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير"، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة 31 برنامجا دراسيا جديداً.

تأتي هذه الموافقة، في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل جمهورية مصر العربية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتضمنت البرامج الدراسية الجديدة لدرجة البكالوريوس: برامج للتغذية، وعلم النفس، وعلم الرياضة والتدريب، وإدارة الأعمال الرياضية، والتمويل والاقتصاد، ودراسات الإدارة بنظم المعلومات، ودراسات الإدارة مع القيادة، وإدارة وتسويق الفعاليات، وإدارة الملابس والموضة، والعمارة، والتصميم والألعاب ثلاثية الأبعاد، وهندسة كهربائية وإلكترونية، وعلوم الحاسب (الشبكات والأمن السيبراني)، وعلوم البيانات.

فيما تضمنت البرامج الدراسية الجديدة للدراسات العليا: برامج إدارة الأعمال، والتمويل وبنوك الاستثمار، وتحليل واستشارات الأعمال، وإدارة الأعمال الدولية، والصيدلة العلاجية المتقدمة، وأبحاث الدواء والسموم، وإدارة البيئة المائية، والعلاج الطبيعي المتقدم، والأشعة والمسح الضوئي، والتمريض للكبار، والذكاء الاصطناعي والروبوت، وعلوم البيانات والتحليلات، وإدارة المشروعات، والأمن السيبراني والبحث المتقدم، وإدارة سلاسل الإمداد، والموضة والملابس، والتربية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل مساهمي مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"، لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير"، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة ثلاث شركات (شركة الجارحي لتنمية الموارد البشرية- شركة إيترو لتنمية الموارد البشرية – شركة لوكس لتنمية الموارد البشرية).