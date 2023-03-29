شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر نصائح ترشيد استهلاك سخان المياه وخفض الفاتورة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عدد من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك السخان الكهربائي وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4-تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنص ساعة فقط و فصل الفيشة من المنبع بعد الانتهاء من الاستخدام.

ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة بشكل عام لتوفير حوالى 30% من قيمة فاتورة الكهرباء إذا اتبع هذه الإرشادات:

1- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

2- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.

3- الاعتماد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).