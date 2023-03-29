شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لـ 7000 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لـ 7000 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" حتى الآن، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، والتي أطلقتها الهيئة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" تستهدف الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم

وأضاف السبكى، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 70 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، منهم أكثر من 25 ألف منتفع ببورسعيد، وما يقرب من 28 ألف منتفع بالأقصر، وأكثر من 17 ألفًا بالإسماعيلية، وأنها تستهدف الكشف على 3 فئات أساسية، وهم مرضى السكري، ومرضى الضغط، ومرضى السكري والضغط معًا، في منازلهم.

وأوضح، أنه يتم تقديم التوعية والتثقيف الصحي بأنماط التغذية الصحية السليمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وقياس العلامات الحيوية للمرضى، مرورًا بتوجيه المرضى لمراكز ووحدات طب الأسرة حال الاحتياج لإجراء الفحوصات ذات المستوى الأعلى، وكذا تحويلهم من مراكز ووحدات طب الأسرة إلى المستشفى حال الاحتياج لذلك، وصولًا لصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، والتوعية الصحية والتأكيد على الالتزام بمواعيد تناول الأدوية للمرضى وذويهم، لافتًا إلى أنه تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة لـ 35 ألف من الأُسر والمواطنين حتى الآن.

ونوه إلى صرف 8556 جرعة دوائية لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن فعاليات المبادرة حتى الآن، لافتًا إلى أنه يتم تعديل جرعات الدواء أثناء المتابعة الطبية للمرضى حسب حالتهم الصحية، كما لفت إلى تحويل 110 مريض من أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي الرعاية الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة أثناء الكشف بالمبادرة، مؤكدًا أنه يتم إحالة المرضى المنتفعين للحصول على المستويات الأعلى من الخدمة حال الاحتياج لذلك.

وذكر، أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة تشمل "كبار السن، ذوي الهمم، غيرالقادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة"، مشيرًا أنه تم تخصيص 120 فريق طبي مدرب ومؤهل من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، للقيام بأعمال الفحص الطبي وصرف الأدوية، ولمتابعة الحالات المرضية عالية الخطورة، مؤكدًا تدريب الفرق الطبية على بروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة والإرشادات الصحية السليمة.

وأكد السبكي، أهمية مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، مشيرًا إلى أنها توفر عناية فائقة الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، كما تقدم المبادرة خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الأنماط الصحية السليمة، والنظام الغذائي السليم، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المنتفعين بخدمات المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع والوقاية من الأمراض المزمنة، والتي تعد المستهدفات الأساسية للمبادرة.