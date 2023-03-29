شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تناقش اليوم مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة اجتماع مجلس الجامعة الذى من المقرر أن ينطلق بعد قليل بحضور نواب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة، وينعقد الاجتماع بمسرح قبة جامعة القاهرة.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفات الهامة منها استعراض الدكتور محمد الخشت نتائج تقرير التصنيف الانجليزى لترتيب جامعة القاهرة فى التصنيف العالمى وتقدمها ضمن قائمة أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتم مناقشة انتظام الدراسة فى رمضان، بالإضافة إلى متابعة عقد امتحانات الميد تيرم بالإضافة إلى مناقشة مشروعًا جديدًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية في مختلف كل كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، والتى تم اطلاقها فى المرحلة الاولى بكلية الآداب ، بتمويل يتراوح من 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع بحثي، حيث من المقرر ان يتم طرح تطبيق المشروع وكافة تفاصيل مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بما يضمن إحداث تقدم كبير في العلوم الإنسانية والاجتماعية بهدف تطويرها.