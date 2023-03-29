شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: صب الخرسانة الأولى للمفاعل الثالث فى الربع الثانى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، أنه من المخطط أن يتبع حصول الهيئة على إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، تنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه استكمالا لانجازات الهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة بالمحطة النووية في 29 مارس 2023، وهو الأمر الذي يتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وصدر إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لكافة المتطلبات الرقابية، وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء للوحدة النووية الثالثة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الفترة من 11-17 مارس 2023 بموقع الإنشاءات بالضبعة.

يأتي هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية ثلاث وحدات نووية قيد الانشاء من أصل أربع وحدات نووية.