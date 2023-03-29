شكرا لقرائتكم خبر عن قطار تالجو الرابع ينطلق مساء اليوم فى أول رحلة من القاهرة لأسوان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فى السابعة مساء اليوم، القطار الرابع من فئة تالجو الفاخرة، فى أول رحلة له بركاب من القاهرة لأسوان، بعد انتهاء التشغيل التجريبى بدون ركاب، ليصبح الآن 2 قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، يعملا يوميا من القاهرة لأسوان والعكس، بعد أن كان يعمل القطار يوم بعد يوم.

وبعد تشغيل قطار تالجو الرابع على خط القاهرة أسوان، يصبح بذلك رحلة تالجو يوميا بين القاهرة /أسوان والعكس، مواعيدها " يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7مساءًا ليصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالى، كما يقوم قطار 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7 مساءًا يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا يوميا"، ويقف القطار فى رحلتى الذهاب والإياب بمحطات " الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الأقصر / ادفو / كوم امبو ".

تذاكر القطار " من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيها، والدرجة الثانية 250 جنيها، من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه، ومن القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها، ومن القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه، ومن القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيها".

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتًا أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.