شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أمواج البحر المتوسط 4 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع نشاط للرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط حيث تتراوح سرعات الرياح ما بين 50 الي 70 كم / س.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تزداد سرعة هباتها، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3 : 4 أمتار. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

السياحة: زيادة جديدة بأسعار بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1ديسمبر 2023

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث استهله بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وخلال الاجتماع، أوضح أحمد عيسى أن الوزارة تستهدف إعادة توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام ولاسيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار على أهمية العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس أو ما يسمى "بالتمويل الذاتي" من خلال تنويع مصادر إيراداته وتعزيز فرص النمو والإنفاق الاستثماري، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار بموجب الاستراتيجية التي وضعها تجاه الحفاظ على الآثار المصرية العظيمة وكذلك تقديم منتج سياحي يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وزير المالية: إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعظيم جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.

التعليم: إتاحة روابط المناهج إلكترونيا عبر باركود للدروس والموضوعات المقررة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إتاحة الروابط الإلكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، سيكون من خلال باركود للدروس والموضوعات المقررة و سيتاح للطالب تصفحها بأسهل الطرق حيث سيتاح فتحها بهواتف الطلاب واستخدامها للشرح والمفاهيم، موضحة أن الباركود سيكون عبارة عن رابط لدرس إلكتروني، أو شرح لمفاهيم المادة الدراسية، لتعزيز وزيادة التحصيل الدراسي للطلاب، ولتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام الإدارة المركزية اتطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

الإفتاء: الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل فى العمل وتعطيل المصالح

لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.