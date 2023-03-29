سفير مصر فى رام الله يؤكد على الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير إيهاب سليمان سفير مصر فى رام الله روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، حيث تم تناول آخر التطورات التى تشهدها الساحة الفلسطينية، وفى مقدمتها الجهود المبذولة من أجل وقف التصعيد فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

وقد أكد السفير المصرى على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والذى يقوم على ضرورة العمل من أجل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة.

من جهته، استعرض روحى فتوح الأحداث الأخيرة والتصعيد المستمر فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وملف الأسرى الفلسطينيين، مثنيًا على الدور الذى تمارسه مصر فى دعم القضية الفلسطينية.