شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 فى حادث تصادم مروع بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص، بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص بطريق "الزقازيق- بلبيس" أمام مزلقان قرية أولاد سيف نطاق مركز بلبيس، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلبيس، لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، للمصابين والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.