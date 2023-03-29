شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يقترن بالعنقود النجمى فى سماء مصر الليلة فى مشهد بديع بعد الغروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 وبداية الليل اقتران كوكب المريخ بالعنقود النجمي المفتوح (ميسييه 35) ضمن نجوم التوأمان حيث سيفصل بينما 1.2 درجة فقط لذلك سيظهران سويًا فى مجال رؤية المناظير مما يمنح فرصة نادرة للراصدين ومصورى النجوم لالتقاط الاثنين معًا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بالتزامن مع ذلك سيكون القمر الأحدب المتزايد بالقرب من النجمين كاستور وبولوكس ضمن نجوم التوأمان أيضًا ما يعنى بأن السماء ستكون أكثر إشراقًا مما يجعل اكتشاف العنقود النجمى أصعب قليلًا من المعتاد.

ميسييه 35 عنقود نجمى يحتوى على 500 نجم يبعد عنا مسافة 2.900 سنة ضوئية ويبلغ قطره قرابة 24 سنة ضوئية ويعتقد أن عمره 100 مليون سنة ما يجعله متوسطًا فى العمر، عادة يمكن مشاهدته بالعين المجردة من الأماكن المظلمة والليالى الخالية من وجود القمر فى قبة السماء ويمكن مشاهدته بشكل افضل بأى جهاز بقوة منخفضة.