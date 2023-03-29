شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض جديد فى درجات الحرارة غدا وأمطار على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لأننا كنا نشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، وسجلت العظمى بالأمس على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية نهارا، ولكن هذا الأمر كان ارتفاعا مؤقتا، ومع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكنها خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

توقعت "غانم" مزيدا من انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، مع استمرار نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار واضطراب الملاحة البحرية.

أضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ومنة الحملاوي: "اليوم سنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وسيساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 22 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الربيعية، ولكن خلال فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وبخاصة أن اليومَ سيشهد نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة في أغلب مناطق الجمهورية، حيث يساعد هذا الأمر على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث سنشعر بالبرودة بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والأجواء معتدلة في فترة النهار على المناطق الساحلية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية".