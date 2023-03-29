شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بخطورة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مرحلتى "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، وتم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولقت المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.