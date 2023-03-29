شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند يشيد بالعلاقات القوية والتاريخية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة بالعلاقات القوية والتاريخية التى تربط بين بلاده ومصر، مؤكدا الحرص على زيادة التبادل التجارى إلى 7.5 مليار دولار وتشجيع الاستثمارات الهندية فى مصر، جاء ذلك بمناسبة الزيارة التى قام بها سفير الهند بالقاهرة إلى محافظة اسوان.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - فى بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن السفير التقى خلال الزيارة مع محافظ اسوان أشرف عطية.

وأضافت أن السفير الهندى حرص على القيام بجولة في عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة والصناعة و مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاوات الذى طورته شركة ستيرلنج آند ويلسون الهندية في بنبان سولار بارك بالقرب من أسوان في صعيد مصر .

وأشارت السفارة إلى أن الطاقة الشمسية الإجمالية في بنبان 1.46 جيجاواط ، مع إمكانات كبيرة للتوسع.

