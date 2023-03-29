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شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمعايرة" يحصل على عضوية اللجنة الاستشارية للكهرباء والمغناطيسية والان مع تفاصيل الخبر
وثمّن الوزير حصول المعهد القومي للمعايرة على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية (CCEM)، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.
وكانت الدكتورة رشا سيد القائم بأعمال رئيس شعبة الكهرباء قد قدمت عرضًا عن إمكانيات وأنشطة الشعبة فى مجال الكهرباء والمغناطيسية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لعلوم الكهرباء والمغناطيسية (CCEM).
وأشادت اللجنة بالعرض المُقدم والذي يوضح أنشطة الشعبة فى حفظ معايير القياس للكميات الكهربية المختلفة، والنجاح في المقارنات الدولية ونشر قدرات قياس على موقع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM-KCDB، فضلًا عن نشر أبحاث علمية مُتخصصة فى مجال الميترولوجيا والمشاركة الإيجابية في المنظمة الإقليمية للمترولوجيا AFRIMETS.
وتعد اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية، أكبر تجمع دولي لعلماء مترولوجيا الكهرباء والمغناطيسية، والذي يتم من خلاله تبادل المعلومات حول أحدث وأفضل التقنيات الجديدة المستخدمة في القياس والمعايرة، وكذلك تخطيط وتنفيذ ومراقبة المقارنات الدولية ودعم عملية مراجعة قدرات القياس والمعايرة.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة قد سبق وحصل على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للأطوال (CCL) في أغسطس 2022.