شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل اللواء أبو الوفا رشوان بطل الدفرسوار والعزاء اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل بطل الدفرسوار اللواء أبو الوفا رشوان، ابن قرية الكعيمات بمركز أبوتشت، والذي كان يعمل في سكرتارية الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأعلنت أسرة الراحل عن تشيع الجثمان الثلاثاء 28 مارس، على أن يقام العزاء بمسجد الشرطة في التجمع الخامس مساء الأربعاء 29 مارس 2023.

وتخرج أبوالوفا فى الكلية الحربية عام 1971 وكانت خدمته فى الإسماعيلية بعد التخرج، وكان من بين الذين حوصروا في ثغرة الدفرسوار، وعمل الراحل بالحرس الجمهورى ثم سكرتارية رئاسة الجمهورية.

وتنقل أبو الوفا رشوان، من مكان إلى آخر، حتى استقر في حراسة مبارك، التي انتقل منها إلى السكرتارية الخاصة ليصبح سكرتير مساعد، ثم وكيل وزارة ثم سكرتيرا خاصا.