شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تجرى تعديلات بمواعيد امتحانات الميد تيرم لطلاب الإعلام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أنه تم تعديل مواعيد امتحان منتصف الفصل الدراسي الثانى "اختبارات الميد تيرم" بالنسبة لطلاب برنامج الإعلام الرقمى للمقررات التالية:

1- المدخل إلى الصحافة المطبوعة و الإلكترونية

يوم الأحد الموافق 02/04/2023 الساعة 10.30 ( ق 15 _ ق 19 )

2- مناهج البحث الإعلامى و الإحصاء التطبيقى يعقد يوم الخميس الموافق 06/04/2023 فى تمام الساعة 10.30

وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع التوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب.

وكانت اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بعمادة الدكتورة حنان جنيد، الجدول الزمنى لمحاضرات شهر رمضان، حيث أكدت الكلية أنه تم تقليص المدة الزمنية للمحاضرات خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار التيسير على الطلاب.

كما اعتمدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الموعد الزمنى لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، حيث من المقرر ان تنطلق الاختبارات أول شهر أبريل المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.