شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركزى إصلاح جغرافى بمديرية أمن القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية بإنشاء مركزى إصلاح جغرافي بمديرية أمن القليوبية، وهما مركز إصلاح جغرافى بمدينة العبور، ومركز إصلاح جغرافى بقسم شرطة ثان العبور.

ونص القرار على ان ينفذ بمركزى الإصلاح الجغرافيين الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم في المادة 2 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العبور.

كما نشرت الجريدة قرار وزارة الداخلية بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، فنصت المادة الأولى على يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المرفقة لمعهد معاوني الأمن، وتسرى أحكام لائحة المنشأة التعليمية لقطاع التدريب على المعاهد المشار إليها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

ونصت المادة الثانية من القرار على يلغى قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة 2014 في شأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.