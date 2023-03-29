شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى بالشرقية يشن 27 حملة على 123 سوقا للحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 27 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 123 من أسواق بيع اللحوم بالمحافظة، وذلك فى اطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

كما تم إطلاق قافلة طبية بيطرية مجانية بمركز فاقوس، لدعم المربيين والانتهاء من تحصين 363 ألف و490 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتنظيم 121 ندوة ارشادية و754 لقاء إرشادي.