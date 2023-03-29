شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يعلق على مشهد بمسلسل حضرة العمدة: الهجرم غير الشرعية وهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المجلس القومى للمرأة، جزء من نص حوار الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة، الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يسلط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية.

"هاخد عزاء ابنى وهو مش موجود ازاى ..ملقوش جثته ..طب ادفن مين.. ازور قبره ازاى .. تعرفى تجيبلي ابنى؟.. عاوز ابنى.. هاتيلى ابنى ادفنه.. عايز ادفنه بإيدى.." ، بهذه الكلمات عبر والد "حسين" أحد شخصيات المسلسل عن حزنه بفقدان ابنه أثناء تهريبه كمهاجر غير شرعي فى الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم ، بطولة الفنانة روبي وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.

وأشاد المجلس القومى للمرأة بهذا المشهد المعبر عن قضية "الهجرة غير الشرعية" ، والتى تعتبر كابوس يهدد حياة الكثيرين، قائلا: زى ما الموت خطف "حسين" فى المسلسل فى آلاف زى "حسين" ممكن يروحوا ضحايا لظنونهم وأوهامهم بأن الهجرة هى حل لكل مشكلاتهم.

وتابع المجلس: إيماناً بدور السيدات فى حماية أسرهن ومجتمعهن أطلقنا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى يهدف لتوعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالاضافة إلى تدريبهن على حرف يدوية يستطعن من خلالها أن يعززوا قدراتهن لبناء أسر ومجتمع قوى.

واستطرد المجلس: للإبلاغ عن حالات الهجرة غير الشرعية يمكن التواصل عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ١٥١١٥ وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.