شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يستعد لإطلاق موقع خلال الشهر المقبل لخدمة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، استعداد الاتحاد لإطلاق موقع إلكترونى جديد متكامل، لإتاحة كافة الخدمات الخاصة بالاتحاد من خلاله، وتسهيل حصول أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" عليها، بالإضافة إلى سرعة الحصول على البيانات أو الأوراق اللازمة لكل خدمة.

وأوضح حمزة، فى بيان، أن الموقع سيتم إطلاق أول خدماته خلال الشهر المقبل، على أن يتم العمل على إضافة خدمات الاتحاد "معاشات – إعانات –مشروع علاج – الدمغات الطبية" وكل ما يتعلق بهم، بشكل تدريجى حتى يصل إلى إتاحة التعامل للأعضاء بشكل مباشر إلكترونيا مع الاتحاد، لافتا إلى أن وصول الموقع إلى صورته النهائية قد يستغرق 3 أشهر من بداية إطلاقه.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استمرار تلقى الاتحاد أية استفسارات وسرعة الرد والتواصل لحل أى عقبات قد تواجه الأعضاء فى الحصول على أيا من الخدامات، فضلا عن إتاحة إمكانية التقدم باقتراحات وشكاوى من خلال الخط الساخن رقم: 15603.