شكرا لقرائتكم خبر عن مساحته 12 ألف متر.. أهم المعلومات عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وسيتم بدء الأنشطة والفعاليات في تمام الساعة العاشرة، وفيما يلى أبرز المعلومات عن الجامع الأزهر الشريف:

- أُنشئ الجامع الأزهر بعد عام من تأسيس مدينة القاهرة

- استَغرق بناؤه 27 شهرًا

- افتُتح للصلاة في يوم الجمعة 7 رمضان من عام 361هـ، الموافق 21 يونيه 972م

- استمر تطويره على مر العصور وكانت آخر أعمال ترميمه الشاملة تلك التي انتهت عام 1439ه‍ - 2018م.

- له ستة محاريب، ومنبر واحد، و 8 أبواب، و 5 مآذن.

- به أكثر من 380 عمودًا من الرخام، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع.

ولم يلبث الجامع الأزهر أن يكون منبرًا للعلوم الدينية والعلمية، حتى أصبح المركز الرئيس للدراسات السُّنيَّة، الذي يقصده الدارسون من كل مكانٍ في مصر والعالم الإسلامي؛ لما تميز به من التعددية الفقهية، والوسطية الفكرية.

ومنذ تأسيس هذا الصرح العظيم لم يزل حصن الاعتدال، ومجدد أمور الدين على مر عمره الذي تجاوز الألف عام، ولا زال عطاؤه مُستمرًّا، ومنبره صادحًا بكلمات الحق والنور، بما يدعم قضايا أمتنا، ويحفظ وطنيتنا وثقافتنا وهويتنا.