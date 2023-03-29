شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بجرجا جنوب سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا جنوب المحافظة ، بسبب خلافات الجوار تم ضبط 6 أشخاص من المشاركين في المشاجرة، بينهم 4 مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة بين طرفين ووجود مصابين، تم نقلهم للمستشفى وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية القرعان حيث تبين أن المشاجرة بين " طرف أول " علاء فوزي ا س 39 سنة عامل زراعي مصاباً " بسحجات بالوجه "، وشقيقه محمد ف ا س 31 سنة عامل زراعي، وأحمد ب ع س 17 سنة طالب مصاباً "برش خرطوش بكف اليد اليمني " نجل عمومة الأول وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان علاء س ع ا 18 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالساق اليمني "، وسعدون ا ا ع 25 سنة عامل زراعي مصاباً " برش خرطوش بالوجه "، والصباح ا ا ع 44 سنة عامل زراعي نجلي عمومة الأول الطرفان يقيمان بذات الناحية ، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش وتبادلا الطرفان الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بالأسلحة المضبوطة بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.