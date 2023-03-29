شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة واضطراب بالملاحة.. والصغرى بالقاهرة 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، ونشاط رياح كافة أنحاء الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط ، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تتراوح من 3 : 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.