شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمنح برنامج التعاون المصرى الفرنسى بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصرى الفرنسى، منحة ما بعد الدكتوراه ( الدورة العاشرة)، وذلك للتدريب العملى بمعامل فرنسا، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للمنحة يوم 10 مايو 2023.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.

وتتضمن شروط النداء أن يكون الباحث مصري الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال العشر سنوات السابقة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وألا يكون الباحث قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا مدعم من الحكومة المصرية، وكذلك أن يكون الباحث غير مشارك في مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.

وللإطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط: www.stdf.eg/web/grants/open