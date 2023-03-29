شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات أمنية ونقيب الصحفيين ونواب ووزراء بعزاء والد محمود عبد الراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسجد الشرطة بصلاح سالم بالدراسة بالقاهرة، عزاء والد الزميل محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، بحضور شخصيات عامة ورموز إعلامية وقيادات أمنية.

وحضر العزاء، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، ومحمود مسلم رئيس مجلس إدارة الوطن رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل النقابة ومحمد الجارحي ومحمود كامل ومحمد يوسف ودعاء النجار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وشارك بالعزاء، عدد من القيادات الأمنية، على رأسهم قيادات قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، وقطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات والأحداث ومديريتي أمن القاهرة والجيزة وأكاديمية الشرطة، وقيادات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وحضر العزاء عدد من كبار الصحفيين منهم خالد صلاح، ودينا عبد العليم، والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، وخالد ناجح، وجمال الشناوي، وممدوح الصغير، ومحمود المملوك، وأدهم السمان، ومحمود سعد الدين، وحازم عادل، ومحمد عبد الجليل، والكاتب الصحفي جمال حسين وأحمد عبد الله، وفتحي أبو سليمان.

وشارك بالحضور الدكتور وائل عباس نائب وزير التموين، ومحمد كمال مستشار محافظ القاهرة، والمستشار محمد عمر المستشار القانوني لمحافظ القاهرة، والمستشار أحمد الشناواني بالمكتب الفني لوزير العدل، وشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحضر العزاء الكُتاب: عبد الفتاح عبد المنعم ودندراوي الهواري وعمرو جاد ووائل السمري وهمت سلامة وهاني رفعت رؤساء التحرير التنفيذيون لليوم السابع، وسهام الباشا مدير التحرير وإحسان السيد رئيس تحرير موقع برلماني ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، ومحمود يسن وحسين يوسف رئيسا التحرير التفيذي لليوم السابع. ومحمد جمعة وأيمن عيسى مديرا تحرير الموقع الالكتروني، ومحمد خطاب مدير تحرير الموقع وأحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد وعلى عبد الرحمن رئيس قسم المحافظات وعمر الأيوبي رئيس قسم الرياضة وحازم صلاح الدين رئيس قسم الرياضة العالمية، والكاتب الصحفي عبده زكي، والإعلامي حسن محفوظ، وعبد العاطي التمساح مستشار وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور حسام شاكر بجامعة الأزهر والدكتور أحمد عبد الرحمن نائب رئيس جامعة العريش، والدكتور عصام شاكر بدار الإفتاء، والمستشار عمر الأصمعي والمستشار سيد عيسى والكاتب الصحفي سيد عبد الحفيظ، والكاتب الصحفي عمر حسانين نائب تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب، والكاتب الصحفي يسري البدري ومحمود الضبع وعرفة الضبع والدكتور محمد فتحي، والنائب محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.