شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث بسبب السرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات.



