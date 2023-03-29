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81% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث بسبب السرعات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف الحملات المرورية على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعات.


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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