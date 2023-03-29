شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.