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10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه عدد من الخطوات التي تساعد على خفض  قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بنسبة تصل إلى 30% ، وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :

 

 

2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار  لان تراكم الثلج يجعلها  تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

 

3-  عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

 

3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا  تستهلك كهرباء أقل.

 

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

 

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على  أشعة الشمس.

 

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

 

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

 

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

 

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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