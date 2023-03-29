شكرا لقرائتكم خبر عن آخر فترة لمعرض وزارة التضامن "ديارنا عربية".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعىُ باسمترار مد معرض ديارنا عربية بالمنتجات، حيث ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء، ويستمر المعرض بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم وحتى يوم 20 أبريل ، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها (حريمي – رجالي)، التي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا أكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

كما يتضمن المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن عدد المنتجين المشاركين في المعرض يبلغ 150 عارضا يمثلون 700 أسرة منتجة من العرب والمصريين و75% منهم من السيدات، حيث يشارك عارضون من دول « اليمن،ليبيا، فلسطين، السودان، تونس، والجزائر، والجالية السورية»، مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافي والتراثي ما بين الدول العربية، وكذلك أهمية التوسع في تسويق المنتجات التراثية ما بين الدول العربية، مضيفة أن هناك مشاركة كذلك من جانب عدد من شباب رواد الأعمال ومصممي الأزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة إلى ما تمثله المعروضات التراثية من قوة ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة العارضين بمنتجاتهم المختلفة تكسبهم المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في المنتجات التراثية والحرفية الصديقة للبيئة، مشددة على أن هناك عزيمة وإصرار على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.