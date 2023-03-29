شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص الأمراض المزمنة للفئة العمرية الأكبر من 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى بالمجان، تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية.

وتابعت: تهدف المبادرة إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين فى الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إضافةً إلى الفئة العمرية التى تبدأ من 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضى يتعلق بالأمراض المزمنة.

وأضافت أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائى وتراكمى)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة التي تسببها الأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابعت: أن العلاج يصرف بالمجان للمواطنين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) وذلك فى الوحدات الصحية أو فى المستشفيات، وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية، كما تعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.