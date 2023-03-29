شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مسابقة للطلاب حول مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية على الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والاكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب .

وتقام المسابقة تحت عنوان "مفهوم الإدمان واثارة الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى، على أن يكون آخر موعد للتقدم فى المسابقة وتلقى الابحاث يوم 1مايو المقبل.

ويشترط للتقدم فى المسابقة ان يقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة ويكتب على الكمبيوتر وزراعة استخدام منهج البحث العلمى، وأن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث وأن يدعم البحث بالمراجعة الاحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة ، ويدون البحث الاسم والجامعة والكلية والسنة الدراسية والعنوان ورقم الهاتف كما يجب أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق معها صورة البطاقة الشخصية صورة كارنيه الكلية للعام الحالى.