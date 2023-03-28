شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى محمود عبد الراضى يتلقى العزاء فى وفاة والده عقب صلاة العشاء الليلة بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الزميل محمود عبد الراضى، الكاتب والإعلامى والمحلل الأمنى، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، العزاء فى وفاة المغفور له والده عقب صلاة العشاء الليلة بمسجد الشرطة فى الدراسة بالقاهرة.

وتوفى والد الزميل منذ عدة أيام، حيث أقيم العزاء فى دوار العائلة بقرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج، وقرر الزميل محمود عبد الراضى إقامة عزاء بالقاهرة تيسيرا على من يحرص على مواساته في مصابه الجلل.